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Собственников будут уведомлять о незаконных сделках с их жильем

31 октября 2019 г. 293
Фото: © shutterstock.com

Собственники недвижимости с 1 ноября будут получать уведомления о поступлении документов для регистрации перехода или прекращения права собственности, заверенных электронной подписью.

Уведомления будут приходить на электронные адреса, которые владельцы недвижимости предоставили для обратной связи, сообщает пресс-служба Федеральной кадастровой палаты. Благодаря уведомлениям собственник сможет вовремя выявить попытки незаконного присвоения своего жилья.

Запрет на заключение электронных сделок без специальной отметки в ЕГРОН позволяет автоматически отклонить документы на отчуждение права, даже если их подало доверенное лицо владельца недвижимости.

Закон, защищающий россиян от мошенников при заочных сделках с применением жлектронной подписи, вступил в силу 13 августа 2019 года.

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