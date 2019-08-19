Средний платеж за коммуналку вырос на 5 процентов

Средний платеж за услуги ЖКХ в России вырос за год на 5%. Больше всего за коммуналку платят жители северных и дальневосточных регионах.

За первое полугодие 2019-го средний платеж за ЖКХ достиг 3687 рублей, в то время как год назад он составлял 3505 рублей, пишут "Известия" со ссылкой на данные крупнейших банков.

Самые большие счета за коммунальные услуги в Якутии, на Чукотке и Комчатке и в Еврейской автономной области. К дорогим регионам также относятся Хабаровский край и Ленобласть.

Самые дешевые услуги ЖКХ в Курской области и Ставропольском крае.

В Федеральной антимонопольной службе изданию сообщили, что рост платежей связан с ростом НДС до 20%. В банках же считают, что выросли тарифы, кроме того, увеличение сумм в платежках может быть связано с тем, что теперь туда включают услуги по вывозу мусора.