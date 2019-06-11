Средний размер ипотечного кредита вырос до рекорда

За год средний размер ипотечного кредита вырос на 18%, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование бюро кредитный историй "Эквифакс". Аналитики отмечают, что средний размер ипотечного кредита, который берут россияне, - единственный показатель, демонстрирующий уверенный рост.

Между тем, Сбербанк ожидает, что ставки по ипотеке во втором полугодии могут снизиться. Как заявил агентству первый зампред правления банка Александр Ведяхин, ЦБ РФ может снизить ключевую ставку и инфляция замедлится. В конце мая Сбербанк уже снизил ставки по ипотеке на 0,3-0,6%.

Тем временем Всемирный банк и Роспотребнадзор провели исследование и выяснили, что около 60% российских заемщиков испытывают трудности с погашением долгов перед банками и микрофинансовыми организациями, пишет РБК.

9% российских семей имеют просроченную задолженность, 10% были вынуждены реструктурировать или продлить кредит или же получили от банка отказ в выдаче кредита. 14% испытывают трудности с выплатой процентов, а более трети тратят на платежи по кредитам, повседневные нужды и ЖКХ более 75% совокупных доходов семьи. Не испытывают трудностей с обслуживанием кредитов лишь 41% заемщиков.

При этом ипотека – второй по популярности кредит после потребительского.