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Средняя ставка по ипотеке опустилась ниже 10%

1 октября 2019 г. 205
Фото: © shutterstock.com

Средняя ставка по ипотеке продолжает снижаться – в августе она опустилась ниже 10%.

В апреле средняя ставка по ипотечным жилищным кредитам, выдаваемым в России, составляла 10,55%. К июлю она снизилась до 10,24%, а в августе преодолела 10-процентную отметку, опустившись до 9,91%, следует из материалов Центробанка.

За август российские банки выдали 107 тысяч ипотечных кредитов на сумму 236 миллионов рублей – это на 6,3% больше, чем в июле.

Задолженность по ипотеке к сентябрю составила 7,1 триллиона рублей, увеличившись за месяц на 107 миллиардов рублей.

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