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Срок для продажи жилья без налога могут сократить до 3 лет

13 июня 2019 г. 139
Фото: © shutterstock.com

Срок владения жильем, освобождающий от уплаты НДФЛ при его продаже, могут сократить до 3 лет.

Соответствующий законопроект внесло российское правительство на рассмотрение Госдумы. Мера позволит снизить налоговое бремя на россиян, у которых есть единственная квартира и которые хотят улучшить свои жилищные условия.

Вернуться к трехлетнему минимальному сроку поручил президент РФ Владимир Путин.

Законопроект также подразумевает, что общаться с налоговыми органами по вопросам налогообложения имущества можно будет через МФЦ, пишет "Российская газета". В МФЦ можно будет подать заявления о льготах по имущественным налогам и уведомления о выбранных объектах для получения налоговых вычетов. Единственное условие: эту возможность должны предусмотреть региональные власти.

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