Стало известно, где в России можно быстрее всего погасить ипотеку

Российской семье потребуется в среднем десять с половиной лет, чтобы выплатить ипотеку за однокомнатную квартиру на вторичке, выяснили эксперты "Авито Недвижимость".

По их данным, средняя стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке составила 3,4 млн рублей, а средняя зарплата – 39,2 тыс рублей. Для расчета были взяты минимальный первоначальный взнос 10% от стоимости квартиры и ипотечная ставка 10%.

"Закрыть ипотеку российская семья сможет в среднем за 10 лет и 6 месяцев при условии, что на оплату кредита будет выделен доход одного человека (заработная плата в месяц) и имеется первоначальный взнос в размере 10% от стоимости квартиры", - рассказали эксперты.

Быстрее всего погасить ипотеку за однушку смогут жители Челябинской области – за два года и восемь месяцев. На втором месте – Красноярский край. Закрыть ипотеку здесь можно за три года. Тройку лидеров замыкают – Пермский край и Свердловская область. Жителям этих регионах потребуется три года и три месяца.

Дольше всего выплачивать ипотеку за однокомнатную квартиру придется в Московской области (без учета Москвы) и Крыму – 7 и 9 лет соответственно. Однако самый долгий срок кредита оказался в Москве: чтобы погасить ипотеку в столице потребуется 24 года. Это обусловлено самыми высокими ценами на недвижимость. Стоимость однокомнатной квартиры составляет почти 7,3 млн рублей, а средняя зарплата – 59 тыс рублей в месяц.

В Санкт-Петербурге, чтобы закрыть вопрос с выплатой ипотеки потребуется в 2 раза меньше времени. В городе, где однокомнатная квартира в среднем стоит чуть более 4,1 млн рублей, а ежемесячный доход в среднем составляет 48,9 тыс рулей, расплатиться с ипотекой удастся за 10 лет.