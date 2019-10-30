Стало известно, насколько подорожают коммунальные услуги в 2020 году

В следующем году тарифы вырастут только один раз.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил индексацию тарифов ЖКХ на 2020 год: стоимость коммунальных услуг повысится единожды. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

В этом году тарифы на коммунальные услуги впервые повысились дважды. Первое увеличение произошло первого января на 1,7%, второе – первого июля (как и всегда) – на 2,4%. Решение о двухэтапном повышение цен было принято правительством из-за увеличения ставки НДС: с 18% до 20%. Общий рост тарифов должен быть в пределах 5%. Согласно опросу Вести. Недвижимость, свыше 80% россиян заявили об увеличении платы за ЖКУ на 5-10% и выше. Это больше целевых показателей.

Согласно документу, повышение тарифов ЖКХ в следующем году произойдет во втором полугодии. Так, стоимость коммунальных услуг в Москве вырастет на 5%, в Подмосковье - на 4,1%. В Санкт-Петербурге тарифы повысятся на 3,8%.

Сильнее всего тарифы вырастут в Чечне – на 6,5%. Значительное повышение произойдет в Бурятии, Дагестане, Ингушетии и Кабардино-Балкарии – на 5-5,4%. Меньше всего коммунальные услуги подорожают в Ненецком автономном округе - на 2,4%.