Стало известно, сколько Москва зарабатывает на градостроительстве

Каждое десятое рабочее место в Москве обеспечено градостроительством и смежными сферами.

Доходы Москвы от градостроительной деятельности в год составляют свыше 364 млрд рублей, сообщил заммэра столицы по строительству и градостроительной политике Марат Хуснуллин.

По его словам, на каждый рубль, вложенный в инфраструктуру, город получает три рубля частных инвестиций в промышленность, инновации, торговлю и другие сферы.

"Когда мы посчитали все наши доходы от градостроительной деятельности, то получили поразительные цифры - 364,2 млрд рублей налогов мы получаем от градостроительной системы", - сказал Марат Хуснуллин в ходе панельной дискуссии "Среда для развития. Комфортный город как драйвер экономики" на Moscow Urban Forum.

Вклад Стройкомплекса в валовый региональный продукт (ВРП) Москвы составляет почти 17%. При этом, в 2010 году мы начинали с цифры в 5%, отметил вице-мэр. Каждое десятое рабочее место в Москве (11%) обеспечено градостроительством и смежными сферами.