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Ставка по ипотеке поднялась до двухлетнего максимума

31 мая 2019 г. 367
Фото: © shutterstock.com

Средняя ставка по ипотеке в апреле составила 10,56% годовых – это максимум за последние 20 месяцев.

Такая высокая ставка по ипотеке зафиксирована до этого в августе 2017 года – тогда она составляла 10,58%, и с тех пор пошла на понижение. Исторического минимума ипотечная ставка достигла в сентябре-октябре 2018-го – 9,41%, потом же пошла на повышение, увеличившись за последующие полгода на 1,5%.

В марте ипотека выдавалась в среднем под 10,42% годовых, следует из материалов Центробанка.

В январе-апреле 2019 года в России выдано ипотечных кредитов на 857,9 миллиарда рублей.

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