Ставки по ипотеке будут снижены в 2020 году

Центральный банк Российской Федерации постоянно играет на понижение. Это отражается на деятельности всех банков страны, в том числе и на ипотечных кредитах. Как сообщает Finrussia.ru, ставки по ним становятся все ниже.

Финансовые эксперты полагают, что и в 2020 году эта тенденция будет сохраняться. Это расширит круг клиентов банков, которые смогут позволить себе воспользоваться данной услугой, ведь некоторые банки могут понизить ставку до 7,5%.

Опустятся ли когда-нибудь ставки по ипотечным кредитам в России до 5%? Специалисты не видят в этом ничего невозможного. Если банки и правительство приложат совместные усилия к решению данного вопроса, то к 2024 году можно будет снизить ставки и до такого уровня.