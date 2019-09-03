Столичные власти объяснили ситуацию с "Терлецким парком"

В Москомстройинвесте заявили, что начало строительства в жилом комплексе "Терлецкий парк" никак не связано с судебными тяжбами, и никаких срывов сроков не будет.

Новый застройщик проблемного ЖК "Терлецкий парк" АО "Мосотделстрой №1", подал заявление в арбитражный суд о разрешении разногласий при завершении строительства жилого комплекса. Разногласия возникли при заключении договора и понуждении к заключению договора о передаче имущества и имущественных прав, говорится в сообщении Москомстройинвеста.

Кроме того, в ближайшее время в суд подадут заявление об обжаловании действий конкурсного управляющего.

В Москомстройинвесте напомнили, что все требования о передачи жилых помещений по делу о банкротстве прежнего застройщика ЖК, АО "Глобалинвестстрой", рассматриваются арбитражным судом. Любые изменения в реестре требований участников строительства могут быть произведены только на основании определения суда.

Однако конкурсный управляющий АО "Глобинвестстрой" Екатерина Пушнова внесла изменения в реестр, руководствуясь не определениями суда, а соглашения с дольщиками о перераспределении свободных помещений, хотя эти соглашения не имеют юридической силы. Тем не менее Пушнова включила в договор передачи имущества и обязательств застройщка условие о том, что тот признает права требования участников строительства в отношении альтернативных помещений.

Застройщик же считает действия конкурсного управляющего незаконными, и подал заявление в суд о разрешении разногласий. Несогласие "Мосотделстроя №1" с редакцией договора, предложенного Пушновой, никак не связано со сроками начала строительства, а направлено на защиту интересов дольщиков, подчеркивается в сообщении.

"Мнение конкурсного управляющего АО "Глобинвестстрой" юридически не обоснованно, поскольку отсутствие проектной документации и разрешения на строительство не могут являться причиной затягивания сроков подписания договора о передаче имущества и обязательств застройщика", - говорится в сообщении. Новый застройщик заинтересован подписать договор в кратчайшие сроки.