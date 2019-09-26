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Страхование жилья от коммунальных аварий могут сделать обязательным

26 сентября 2019 г. 356
Фото: © shutterstock.com

В России предлагают ввести обязательное страхование квартир и общедомового имущества от коммунальных аварий.

С соответствующим предложением выступил зампред думского комитета по коммунальной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Павел Качкаев, сообщает агентство "Москва".

Депутат напомнил, что много вопросов возникает при затоплении квартиры, когда соседи начинают выяснять, кто должен платить. Такие сложности возникают из-за того, что квартиры и общее имущество не застрахованы, пояснил Качкаев.

Ранее сообщалось, что Минфин и Центробанк предложили создать единый фонд страхования жилья от чрезвычайных ситуаций, который будут пополнять за счет средств граждан: в квитанции за ЖКУ включат платеж в размере 150 рублей.

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