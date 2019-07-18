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Строитель судится с Киркоровым из-за ремонта

18 июля 2019 г. 1318
Фото: © Global Look Press

На российского певца Филиппа Киркорова в суд подал предприниматель, занимающийся ремонтом в его доме. По словам строителя, артист задолжал ему более 7,5 миллиона рублей.

Речь идет о ремонте дома в Одинцовском районе Подмосковья, рассказали РИА Новости в Таганском суде Москве. Истец просит взыскать с Киркорова 7 миллионов 660 тысяч рублей за выполненные работы.

Подрядчик закончил ремонт в срок, Киркоров же выплатил только часть оговоренной суммы. Оставшиеся деньги певец отказывался отдавать, выдумывая каждый раз новые причины, в итоге строитель пошел искать справедливости в суде.

Ремонт закончился еще в 2017 году. Досудебная беседа по иску назначена на 29 июля.

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