Строительство по новой схеме: застройщики медлят, банки ждут

Менее половины банков, уполномоченных работать с эскроу-счетами, готовы кредитовать застройщиков, заявили в ЦБ РФ. Между тем, в Сбербанке утверждают, что большинство российских застройщиков не имеют опыта работы с проектным финансированием.

Только 28 банков из 63, вошедших в список уполномоченных, подтвердили готовность работать со строительным сектором, заявила зампред Банка России Ольга Полякова на конференции Сбербанка, которая прошла в Самаре. При этом Полякова уверена, что ситуация кардинально изменится после того, как будут опубликованы методические рекомендации по работе банков с застройщиками.

Рекомендации подготовили совместно Минстрой, Центробанк и ДОМ.РФ, ожидается, что они будут опубликованы на сайте регулятора уже на этой неделе. Застройщикам дадут конкретные рекомендации по поводу того, какие документы и в какие сроки подавать, а также, как оформлять пакет документов.

Банкам же дадут рекомендации по доступности информации о кредитных продуктах, которые предлагаются застройщикам, и о сроках рассмотрения заявок. Также там будет содержаться информация о кредитном калькуляторе для застройщиков.

Минстрой помимо этого предлагает расширить список уполномоченных банков. Если в него включат банки с рейтингом BBB-, список будет состоять из 97 кредитных организаций.

Тем временем, в Сбербанке заявили, что практически 90% застройщиков не имеют опыта работы с проектным финансированием. По словам зампреда правления Сбербанка Анатолия Попова, из 5 736 российских застройщиков проектным финансированием хотя бы раз воспользовались лишь 587.

В настоящий момент Сбербанк одобрил для застройщиков 111 сделок с применением эскроу-счетов на сумму 117,5 миллиарда рублей. Лидерами по количеству сделок с применением эскроу стали Челябинская, Кировская и Московская области, а также Чувашия. При этом в Сбербанке отмечают невысокую активность застройщиков: поступило лишь 284 заявки на проектное финансирование, в то время как ожидалось 800, сообщил вице-президент, директор дивизиона "Кредитные продукты и процессы" Сбербанка Сергей Бессонов.

Он подчеркнул, что у банка есть все необходимое для больших объемов работы с заявками застройщиков по предоставлению проектного финансирования, и призвал девелоперов активнее обращаться в кредитную организацию.

К большей активности застройщиков призвал и министр строительства России Владимир Якушев. Он также заявил, что банки должны будут мотивированно объяснять застройщикам причины отказа в проектном финансировании. "Только после получения мотивированных отказов мы сможем что-то проанализировать", - подчеркнул он.

Между тем, достраивать дома по старым правилам в России будут еще 2-3 года – об этом ТАСС сообщил замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин в кулуарах форума. Такой длительный срок реализации, по его словам, более присущ жилищным проектам комплексного освоения территории – в основном в Московской области. Но по старым правилам будут достраивать только те части проектов, которые соответствуют закону о долевом строительстве и имеют соответствующее заключения.

О своем намерении продавать проекты по старым правилам после 1 июля заявил гендиректор одного из крупнейших застройщиков жилья ЛСР Максим Соколов. Проекты, которые в обязательном порядке должны быть переведены на новую схему, компания "притормозит".

У ЛСР в настоящее время есть разрешения на строительство 7 миллионов квадратных метров жилья, при этом ведется строительство 4,5 миллиона квадратов. Подавляющее большинство этих проектов, как ожидает компания, будет продаваться по старым правилам. Исключение могут составить лишь несколько корпусов "Зиларта" и ряд элитных проектов в Петербурге, строительство которых компания может немного замедлить.

"Наш переход на проектное финансирование будет плавным", - отметил Соколов.

С 1 июля в России меняется схема долевого строительства: застройщики больше не смогут привлекать средства граждан напрямую. Деньги дольщиков будут храниться на специальных счетах в банках – эскроу-счетах, а девелоперы будут возводить дома на кредитные средства, полученные у банков.

Строить дома по старым правилам смогут лишь те компании, чьи проекты соответствует критериям строительной готовности и объема привлеченных средств по договорам долевого участия. Так, количество заключенных ДДУ должно быть не менее 10% от общей площади жилых и нежилых помещений в проекте, а степень готовности дома должна составлять не менее 30%.