Суд разрешил продать единственное жилье должника-банкрота

Единственным жильем у Анатолия Фрущака оказалась трехэтажная пятикомнатная квартира площадью почти 200 квадратных метров.

Фрущака признали финансово несостоятельным в августе 2017 года по его же собственному заявлению. Но он потребовал исключить из конкурсной массы квартиру в подмосковном Одинцове и сослался на позицию Конституционного суда, согласно которой единственное жилье у должника изымать не могут.

Позицию банкрота поддержали арбитражные суды трех инстанций, но коллегия Верховного суда отменила их судебные акты и поручила арбитражу Москвы при новом рассмотрении исследовать доводы единственного кредитора Фрущака Андрея Кузнецова о недобросовестном поведении должника и злоупотреблении правом.

В 2013 году суд общей юрисдикции признали незаконными сделки, по которым Фрущак передал квартиру при разводе бывшей жене, а та подарила ее дочери. Кроме того, выяснилось, что с 2004 года Фрущак проживал в квартире в селе Власиха, а в спорную переехал в 2015 году, когда уже шло взыскание на нее.

В 2016 году президиум Мособлсуда отказался признавать пятикомнатную квартиру единственным жильем, поскольку она таковой стала формально и из-за недобросовестных действий должника.

При новом рассмотрении вопроса арбитраж сослался на акты, признавшие действия Фрущака недобросовестными, и признал обоснованными доводы представителей кредитора, которые считают, что единственная цель Фрущака, когда он попросил признать себя банкротом, являлась попытка прекратить процедуру обращения взыскания на имущество.