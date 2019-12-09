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Суд выставил на продажу квартиры и поле для гольфа бывшего владельца Черкизона

9 декабря 2019 г. 414
Фото: © Global Look Press

Коттеджи, квартиры и поле для гольфа, принадлежащие бывшему владельцу Черкизовского рынка Тельману Исмаилову, выставлены на открытый аукцион. Общая стоимость имущество превышает 400 миллионов рублей.

Арбитражный суд Московской области утвердил порядок реализации недвижимости, передает РИА Новости. Финансовый управляющий выявил имущество рыночной стоимостью около 404 миллионов рублей. На торги выставлено четыре лота.

Первый – квартира на Кутузовском проспекте в Москве. Помещение состоит из двух квартир – пятикомнатной и шестикомнатной, его общая площадь 300 квадратных метров, начальная стоимость – более 88 миллионов рублей.

Второй лот – двухуровневая квартира в Одинцовском районе Подмосковья стоимостью более 64 миллионов рублей. Третий лот – три земельных участка в Подмосковье с располженными на них коттеджами, стартовая цена – более 201 миллиона.

Четвертый лот – земельный участок около 2,5 га для строительства комплекса, включающего в себя поле для гольфа, объекты инфраструктуры и индивидуальную жилую застройку. Участок расположен в деревне Сколково Московской области.

В марте 2017 года Арбитражный суд признал Исмаилова банкротом и открыл процедуру реализации его имущества.

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