Судебные приставы спели для должников

За основу была взята песня украинской группы KAZKA. В новом варианте клип называется "Плати". Приставы, а в клипе снялись симпатичные девушки, призывают неплательщиков погасить свои задолженности.

Песня напоминает должникам, что если оплата не поступит в срок, им могут ограничить права в выезде за границу, а также арестовать имущество и продать его с торгов.

"С долгами жить нельзя, с долгами жизни нет", - напоминают девушки.