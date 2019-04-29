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Судебные приставы спели для должников

29 апреля 2019 г. 644
Фото: © shutterstock.com

Управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области сняло видеоклип для должников.

За основу была взята песня украинской группы KAZKA. В новом варианте клип называется "Плати". Приставы, а в клипе снялись симпатичные девушки, призывают неплательщиков погасить свои задолженности.

Песня напоминает должникам, что если оплата не поступит в срок,  им могут ограничить права в выезде за границу, а также арестовать имущество и продать  его с торгов.

"С долгами жить нельзя, с долгами жизни нет", - напоминают девушки.

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