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Судебный пристав получил взятку двумя квартирами

16 декабря 2019 г. 276
Фото: © shutterstock.com

В Хабаровске судебный пристав получил взятку квартирами - местные предприниматели рассчитались с ним за помощь в получении нереализованного имущества должника в обход очереди.

Взятку приставу дали еще в 2017 году. Тогда он передал в пользу коммерческой организации 21 квартиру, 5 машин и 5 стояночных мест. Компания при этом была лишь четвертой в очереди удовлетворения требований взыскателей, перед ней ожидали удовлетворения еще более 200 исполнительных производств, пишет "Комсомольская правда".

Теперь два руководителя фирмы – 46-летний мужчина и его 43-летняя подельница – предстанут перед судом. Свою вину они не признали, но следствие нашло достаточно доказательств, которые будут представлены в суде.

К завершению подходит и расследование в отношении судебного пристава, который уже стал бывшим – за получение взятки его уволили с работы.

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