Связь с большой землей: что даст строительство моста через Лену

Эксперты считают, что необходимость строительства моста назрела давно. Он существенно улучшит ситуацию логистикой и привлечет до 200 млрд рублей инвестиций в несырьевые проекты.

Ситуация созрела до реализации

На днях стало известно, что президент России Владимир Путин одобрил строительство автомобильного моста через реку Лену в районе Якутска. "Ситуация созрела до реализации", - говорится в резолюции президента на письмо главы Якутии Айсена Николаева с просьбой предусмотреть в бюджете средства на строительство моста. Об этом сообщила газета "Коммерсант".

Позднее глава Якутии подтвердил, что мост через Лену получил одобрение президента. По его словам, проект строительства моста готов, есть поддержка федеральных министерств, определен вариант прохождения трассы и проведены переговоры с потенциальными инвесторами.

"Владимир Владимирович отметил, что ситуация созрела для реализации, и дал поручение председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву, который, кстати, всегда нас в этом вопросе поддерживал, внести свои предложения по реализации проекта", - написал Айсен Николаев на своей странице в Facebook.

Сами разговоры о возведении моста через Лену ведутся много лет. В 2014 году строительство было отложено из-за Крымского моста. В прошлом гожу в ходе большой пресс-конференции якутский журналист спросил у президента о перспективах строительства моста. Тогда Путин сказал, что прежде чем возводить мост, нужно сопоставить все расходы и конечный результат.

Вопрос о строительстве моста через Лену прозвучал летом, в ходе прямой линии президента. Путин назвал мост через Лену практически неокупаемым, но призвал решить вопрос как можно раньше. Позднее проект строительства Ленского моста был внесен в национальную программу развития Дальневосточного федерального округа. Теперь реализации проекта дали ход.

Длина автомобильного моста через Лену составит 3 км, еще около 11 км придется на подходы к нему. Легковые автомобили смогут проезжать по мосту бесплатно, с грузовиков будут взимать плату. Строительство моста планируется завершить в 2025 году. Стоимость проекта оценивается почти в 83 млрд рублей с НДС. Мост соединит Амуро-Якутскую ж/д магистраль, 3 федеральные автомобильные дороги ("Вилюй", "Колыма" и "Лена"), 5 региональных дорог, Якутский речной порт и аэропорт Якутск. Появление Ленского моста позволит создать в городе транспортно-логистический узел и приведет к трехкратному росту в регионе грузоперевозок.

Стоит отметить, что сейчас Якутск не имеет круглогодичного транспортного сообщения с федеральной сетью. Добраться автомобильным транспортом до столицы Якутии сложно. Летом это можно сделать с помощью парома, зимой – по зимнику, во время ледохода – только по воздуху.

Долгое время строительство моста считалось экономически невыгодным и неэффективным, потому что проект дорогой, население Якутии небольшое, поясняет независимый аналитик Дмитрий Адамидов. При этом мост через Лену действительно необходим.

Территория региона давно нуждается в развитии, соглашается эксперт-аналитик "ФИНАМ" Алексей Калачев. "О каком развитии можно говорить, пока две части Якутии могут сообщаться более-менее регулярно только в зимний период по льду реки, а летом с помощью паромной переправы. В период ледохода и ледостава и вовсе до Якутска можно добраться только авиацией", - отмечает он.

Круглогодичная связь и прирост инвестиций

Сам мост через Лену не только обеспечит круглогодичную связь с Якутском, которой нет в настоящий момент, но и даст прирост инвестиций в несырьевые проекты - до 200 млрд рублей, а также повысит ежегодные доходы бюджета от налога на добычу природных ресурсов, считает руководитель отделения "управление недвижимостью" факультета рыночных технологий РАНХиГС Кирилл Сиволапов.

Мост существенно сократит расходы на логистику в регионе, что может уменьшить стоимость разработок месторождений и доставки всех грузов. Также с его открытием вырастет транспортный поток, что позволит поднять объем инвестиций на Дальний Восток и Арктику, также говорит директор отдела стратегического консалтинга CBRE Ольга Земцова.

"Сейчас из-за некруглогодичного соединения большой части территорий инвестиции в ряд проектов неэффективны", - отмечает она.

По мнению Алексея Калачева, строительство моста придаст импульс развитию региона практически по всем направлениям. "Рост транспортных потоков, вовлечение в оборот новых природных, финансовых, промышленных и человеческих ресурсов, улучшение качества жизни и предпринимательской среды – все это сложно оценить в деньгах", - говорит отмечает аналитик "ФИНАМ".

Главное, по его словам, перспективный регион будет подключен к общероссийской транспортно-логистической сети. Мост свяжет несколько автомобильных трасс на разных берегах Лены с железной дорогой и речным портом. Он также снизит остроту зависимости северного завоза от навигации Северного морского пути, поскольку появляется альтернативный путь от Охотского моря на востоке страны.

С точки зрения рынка недвижимости строительство моста будет иметь большей эффект на торговый сегмент, считает директор департамент консалтинга и аналитики Knight Frank Ольга Широкова. "Федеральные операторы, которые ранее были не готовы выходить на этот рынок, будут более активны благодаря понятной и прогнозируемой логистике", - считает она.

Появление моста в первую очередь скажется положительно на ритейле, соглашается Ольга Земцова. "Ритейлеры смогут возить грузы по дороге круглогодично, тогда как сейчас есть периоды, когда до большой части страны можно только авиа доставить продукцию", - поясняет эксперт.

Не окупится, но все равно нужен

При наличии финансирования строители могут уложиться в срок и завершить работы к 2025 году, считают эксперты. При этом не исключено, что стоимость проекта может увеличиться. Как показывает опыт такого масштабного строительства в России стоимость объекта может значительно вырасти к концу стройки, отмечает замначальника управления по искусственным сооружениям "ДСК "АВТОБАН" Александр Стельмах. По его словам, строительство такого объекта при стабильном финансировании составит 4-5 лет.

Стоимость строительства может возрасти из-за расширения подъездных путей и расширения тем самым внутренней дорожной сети, поясняет Дмитрий Адамидов. С Крымским мостом было то же самое – в процессе работ достраивались подъездные пути, укреплялся берег, следовательно, увеличивалась конечная стоимость проекта.

По его словам, мост не будет окупаемым: подобные инфраструктурные объекты окупаются в редких случаях. Они носят, скорее, социальный характер – люди должны иметь транспортную связь.

По мнению руководителя отделения "управление недвижимостью" РАНХиГС, трудности при строительстве могут быть обусловлены именно климатическими условиями и геологическими особенностями.Также условиях вечной мерзлоты для строительных работ отведено очень короткое окно: они должны вестись в определенное время летом и в определенный период зимой.

Сложности при строительстве моста, по словам представителя "ДСК "АВТОБАН", могут возникнуть из-за ограниченной инфраструктуры региона и отсутствия (ограниченные объемы) в непосредственной близости поставщиков основных конструкций и материалов, в том числе металлоконструкций.

Кроме того, любой сложный инфраструктурный объект всегда содержит множество инноваций - новые строительные материалы, конструктивные решения, ледовая защита, добавляет независимый аналитик. Поэтому строительство потребует поиск новых решений.

"Успех реализации проекта будет зависеть от ритмичности финансирования и профессионализма управленческой команды и качественного выполнения работ со стороны подрядчика. Технологически построить такой мост можно, тем более, что есть проекты куда более сложнее. Например, проект газопровода "Сила Сибири", - отмечает Дмитрий Адамидов.

Мост через Лену все равно рано или поздно строить придется, и сейчас, после окончания строительства Крымского моста, самое время для этого, заключает аналитик "ФИНАМ".