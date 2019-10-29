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"Тинькофф" заключил крупнейшую в России сделку по аренде коворкингов

29 октября 2019 г. 333
фото: shutterstock.com

Компания арендовала для своих сотрудников коворкинг общей площадью 7 тыс кв м. 

Группа "Тинькофф" арендовала более тысячи рабочих мест в коворкинге SOK "Арена Парк" на Ленинградском проспекте, сообщили в пресс-службе консалтинговой компании S.A. Ricci, которая выступила консультантом сделки.

"Данная сделка стала самой крупной на рынке коворкингов на сегодняшний день", - отмечается в сообщении. Общая площадь коворкинга, которую займет компания, составит около 7 тыс кв м.

Стороны заключили трехлетний договор аренды с возможностью пролонгации или гибкого отказа от площадей. "Тинькофф" займет шесть этажей в здании, принадлежащем SOK, и три этажа в здании, находящемся у оператора коворкингов в аренде. Первые сотрудники компании должны заехать в коворкинг уже в январе.

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