Точка зрения: стоит ли инвестировать в недвижимость и каким образом?

Выгодно ли вкладываться в недвижимость в нашей стране или же более надежным будет другой способ?

Недвижимость и в России, как и в развитых странах мира, остается одним из наиболее выгодных вариантов для инвестиций. По данным исследования агентства Standard & Poor’s, на ведущих мировых рынках рост цен на жилье ожидается в 2019 и 2020 годах – в целом или сегментарно, стабильным. Согласно прогнозам Международного валютного фонда, рост мировой экономики составит 3,5 % в 2019 году и 3,6 % в 2020 году. Это обнадеживающий фактор, означающий, что недвижимость будет оставаться привлекательной для инвестиций. О том, можно ли рассматривать квартиру в качестве инвестиции, рассуждает Валерий Смирнов, финансовый директор, член правления СК «Росгосстрах Жизнь».



Эскроу в деле



В России сегодня спрос на недвижимость в моменте повышается, в первую очередь, в связи с создаваемым ажиотажем из-за перехода на эскроу счета. Президент России Владимир Путин утвердил поправки в законодательство о долевом строительстве. С 1 июля этого года все российские застройщики, работающие по схеме долевого строительства, обязаны зачислять средства дольщиков на специальный банковский счет, и не могут получить эти деньги до передачи квартир покупателям, а строить жилье будут на собственные средства либо привлекать банковские кредиты. Многие застройщики будут вынуждены перейти на проектное финансирование. Возрастут проценты по кредитам для застройщиков. Из-за этого многие застройщики создают информационный фон, что жилье скоро подорожает. Многих людей такие новости мотивируют купить квартиру здесь и сейчас по ценам сегодняшнего дня.

Выгодная ипотека

Мотивацией купить жилье является и уменьшение ставок по ипотечным кредитам. Основная причина: снижение ключевой ставки ЦБ до 7,25% годовых.

Это одна из причин, по которой стоит ожидать роста цен в сегменте рынка наиболее популярного у ипотечных заемщиков – покупка квартиры в сегменте «долевки» суммой до 10 млн. рублей. Наиболее экономный вариант – конечно, студии, их цена составляет до трех миллионов рублей. В целом, по данным исследования компании Domofond, в России цены на недвижимость за год выросли на 11%.

Ипотека все еще выступает драйвером рынка жилищного строительства. И все больше людей стремятся купить свое жилье в кредит, а не арендовать. Но и аренда жилья для многих остается актуальной. По данным исследования экспертов Центра оценки и аналитики «Бюллетеня недвижимости СПб» арендные ставки, которые снижались в первой половине 2018 года, достигли пика осенью. По наблюдениям аналитиков, был зафиксирован рост цен на аренду жилья: от 4% на однокомнатные и студии до 11 % на трехкомнатные квартиры.

Коммерческая недвижимость тоже «в цене»

Можно вкладываться и в коммерческую недвижимость. Причина – малый объем ввода новых объектов. По данным Colliers International, по итогам 2018 года совокупный объем инвестиций в коммерческую недвижимость России составил $2,4 млрд, что почти в два раза меньше итогов предыдущего года. Это самый низкий за последние 13 лет показатель. В результате, пользуется популярностью схема покупки устаревших ТЦ, расположенных около метро с их дальнейшей реновацией. Она позволяет привлечь основных арендаторов, и увеличить поток покупателей, а значит, получить больше дохода с других арендаторов.

В коммерческую недвижимость можно инвестировать, как самостоятельно, так и через ЗПИФ (закрытый паевой инвестиционный фонд). По сути, это тот же паевый инвестиционный фонд, только он дает возможность инвестировать в именно в строящиеся объекты недвижимости.

Вложить деньги и не рисковать

Минусы инвестиций – возможность понести потери при негативном сценарии развития рынка. Рост ставок приводит к удорожанию ипотеки и остужает спрос на недвижимость. Осторожные инвесторы, которые не приемлют даже толику риска, обращаются к структурным продуктам управляющих компаний и страховщиков жизни – по ним работает 100% защита капитала. Недвижимость пока не составляет значительную долю портфеля от общего рынка инвестиционного страхования жизни, но тем не менее эта инвестиционная стратегия есть в ряде компаний.

Какой бы тип недвижимости вы не выбрали, в любом случае, в России она остается одним из самых выгодных вариантов для инвестиций: цены, если и меняются, то незначительно. А потребность многих граждан решить квартирный вопрос поддерживает спрос как на аренду, так и на покупку жилья.