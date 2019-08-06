Только 7% застройщиков перешли на работу с эскроу-счетами

Только 7% застройщиков жилья в России перешли на новую схему работы с использованием эскроу-счетов, заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

Переход долевого строительства на проектное финансирование он назвал непростым, "хотя все необходимые для плавности этого перехода мероприятия мы сделали", передает РИА Новости.

Около 30% застройщиков получили право строить по старым правилам, добавил Мутков.

Ранее замминистра строительства Никита Стасишин сообщил, что на эскроу-счета перешли 373 застройщика.

Новая схема работы строительной отрасли в России заработала с 1 июля. Застройщиков обязали использовать для финансирования проектов заемные средства, деньги же дольщиков должны храниться на эскроу-счетах в банках. Для ряда объектов, соответствующих отувержденным критериям, были сделаны исключения.