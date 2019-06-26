Торговые центры уходят в регионы

В следующем году ввод ТЦ будет обеспечен за счет строительства в регионах. В Москве в ближайшее время не запланировано ни одного крупномасштабного проекта.

Объем ввода торговой недвижимости в России достиг трехлетнего минимума: за первое полугодие было построено 196 тыс кв м, что на 12,5% уступает прошлогодним показателям, подсчитали эксперты компании "Cushman & Wakefield". Данные опубликованы в ежеквартальном отчете рынка коммерческой недвижимости #MARKETBEAT.

Эксперты обращают внимание, что во втором квартале в регионах России не было открыто ни одного форматного торгового объекта. В Москве в апреле был запущен ТЦ "Саларис" (GLA 105 тыс кв м) – крупнейшее открытие этого года, тем самым больше половины объема нового строительства в первом полугодии в России пришлось на Москву.

Перевес Москвы в общем объеме построенных ТЦ сохранится до конца года за счет открытия двух крупных объектов: Kvartal W (проект ГК "Ташир" на Аминьевском шоссе) (GLA – 40 тыс кв м) и торговой галереи в составе парка развлечений "Остров Мечты" (GLA – 70 тыс кв м). Также в Москве будет открыто несколько небольших объектов – вторая очередь МФК "Смоленский Пассаж", "Галеон", "Сказка" в ТПУ Рассказовка и несколько районных торговых центров группы ADG. Также планируется запуск двух аутлетов на Новой Риге.

По прогнозам Cushman & Wakefield, объем нового строительства в России в 2019-2021гг останется на уровне прошлых двух лет. Ежегодно будет вводиться около 500-700 тыс кв м торговой недвижимости. При этом, акцент будет постепенно смещаться из Москвы в регионы.

"В отличие от 2019 года, в следующем году ввод в основном будет обеспечен за счет строительства в регионах России. Открытия крупных проектов анонсированы в Екатеринбурге, Перми, Грозном, Кирове и других городах", - говорится в исследовании.

При этом, в столице в ближайшее время не запланировано к вводу ни одного крупномасштабного проекта: строиться будут небольшие торговые центры и объекты в составе ТПУ. Ожидать увеличения объемов нового строительства московских ТЦ можно не раньше 2022 года.

Сейчас доля свободных торговых площадей в Москве составляет 8,2%. К концу года этот показатель может вырасти до 9,5% за счет открытия двух крупных объектов, поясняет аналитик департамента исследований Cushman & Wakefield Евгения Сафонова.