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Треть россиян относятся к ипотеке настороженно

26 июля 2019 г. 523
Фото: © shutterstock.com

Порядка 30 процентов покупателей жилья до сих пор относятся настороженно к ипотечному кредитованию, считая этот вариант решения жилищного вопроса непредсказуемым и дорогим.

С тем, что ипотека – эффективный инструмент решения жилищной проблемы, согласились еще 30 процентов участников опроса, проведенного компанией "МИЭЛЬ".  31 процент респондентов уже имели опыт покупки жилья в ипотеку.

Настороженное отношение к ипотеке связано со страхом не справиться со своевременным обслуживанием кредита, отмечают аналитики, и рекомендуют рассчитывать размер кредита, исходя из дохода, а не подстраивать доход под кредит.

Оптимальный вариант – когда ежемесячные выплаты по ипотеке не превышают 30 процентов от суммы дохода, в ином случае заемщику грозит "ипотечная усталость" – состояние, при котором ощущается психологическое давление, что в результате приводит к проблемам личного характера.

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