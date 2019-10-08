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Туалеты на вокзалах станут бесплатными для всех

8 октября 2019 г. 7260
Фото: © shutterstock.com

С 2020 года туалеты на российских вокзалах с поездами дальнего следования станут бесплатными.

Бесплатным вход сделают с 1 января 2020 года, рассказали РИА Новости в пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов.

Порядка 20% обращений от граждан, связанных с санитарными комнатами, носили негативный характер в связи со стоимостью услуги. Кроме того, на 87 вокзалах платные туалеты были убыточными.

На 80 железнодорожных вокзалах пользоваться туалетами уже можно бесплатно. Чтобы повысить уровень удовлетворенности посетителей вокзалов, было решено сделать бесплатными все туалеты, находящиеся на балансе региональных дирекций.

В настоящее время бесплатно воспользоваться туалетом на вокзале могут льготные категории граждан и пассажиры поездов – им нужно предъявить билет на поезд, который либо пришел на станцию не более часа назад, либо стоит на станции, либо отправится в течение ближайших трех часов.

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