ГлавнаяФинансыТурция и Чехия стали лучшими странами для первой поездки за границу

Турция и Чехия стали лучшими странами для первой поездки за границу

12 августа 2019 г. 402
Фото: © shutterstock.com

Большинство россиян считают, что знакомство с зарубежными странами лучше всего начинать с Турции или Чехии.

Специалисты сервиса Aviasales опросили 53 тысячи пользователей, чтобы узнать, с какой страны лучше начать знакомство с "заграницей".

В Турцию можно поехать по системе "все включено" – в этом случае, считают опытные туристы, не будет проблем с языком, поскольку в турецких отелях всегда много русских.  Что касается Чехии, она недалеко, да и билеты в эту страну стоят недорого.

Также россияне считают, что знакомство с зарубежьем можно начать с Италии или Франции. По 9% голосов набрали Египет, США и Финляндия, чуть меньше – Германия.

Теги:

© 2019 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2019 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.

render('/layouts/_poll');?> render('/layouts/_sendpulse');?>