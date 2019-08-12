Турция и Чехия стали лучшими странами для первой поездки за границу

Большинство россиян считают, что знакомство с зарубежными странами лучше всего начинать с Турции или Чехии.

Специалисты сервиса Aviasales опросили 53 тысячи пользователей, чтобы узнать, с какой страны лучше начать знакомство с "заграницей".

В Турцию можно поехать по системе "все включено" – в этом случае, считают опытные туристы, не будет проблем с языком, поскольку в турецких отелях всегда много русских. Что касается Чехии, она недалеко, да и билеты в эту страну стоят недорого.

Также россияне считают, что знакомство с зарубежьем можно начать с Италии или Франции. По 9% голосов набрали Египет, США и Финляндия, чуть меньше – Германия.