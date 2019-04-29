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У Airbnb появится альтернатива и конкурент

29 апреля 2019 г. 130

У популярного сервиса онлайн-бронирования квартир Airbnb появится конкурент: Marriott International Inc заявила о старте нового бизнеса по аренде частного жилья.

За участие в проекте Marriott арендодатели смогут получать баллы программы лояльности, которые можно будет использовать при бронировании номеров в отелях Sheraton, Ritz-Carlton и других, принадлежащих компании, пишут "Ведомости".

Marriott – один из крупнейших в мире гостиничных операторов, ему принадлежит порядка 1,3 миллиона номеров.

Между тем, другие крупнейшие гостиничные операторы - Hilton Worldwide Holdings и Hyatt Hotels – также присматриваются к бизнесу по аренде жилья. Раньше компании не считали Airbnb конкурентом, но сейчас видят, как растет его популярности среди туристов.

При этом сам Airbnb развивает гостиничный бизнес – сервис недавно купил  компанию по подбору номеров со скидкой в отелях и гостиницах.

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