У Airbnb появится альтернатива и конкурент

У популярного сервиса онлайн-бронирования квартир Airbnb появится конкурент: Marriott International Inc заявила о старте нового бизнеса по аренде частного жилья.

За участие в проекте Marriott арендодатели смогут получать баллы программы лояльности, которые можно будет использовать при бронировании номеров в отелях Sheraton, Ritz-Carlton и других, принадлежащих компании, пишут "Ведомости".

Marriott – один из крупнейших в мире гостиничных операторов, ему принадлежит порядка 1,3 миллиона номеров.

Между тем, другие крупнейшие гостиничные операторы - Hilton Worldwide Holdings и Hyatt Hotels – также присматриваются к бизнесу по аренде жилья. Раньше компании не считали Airbnb конкурентом, но сейчас видят, как растет его популярности среди туристов.

При этом сам Airbnb развивает гостиничный бизнес – сервис недавно купил компанию по подбору номеров со скидкой в отелях и гостиницах.