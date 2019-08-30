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У Фонда защиты дольщиков сменился руководитель

30 августа 2019 г. 429
Фото: © shutterstock.com

В Фонде защиты дольщиков сменилось руководство – теперь его возглавит Олег Говорун, работавший заместителем гендиректора ДОМ.РФ.

Прежний руководитель Фонда Александр Плутник, он же гендиректор ДОМ. РФ, освобожден от должности распоряжением премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

Олег Говорун назначен на должность главы Фонда сроком на три года, свой пост в ДОМ.РФ он сохранит.

Плутник продолжит курировать деятельность Фонда как член наблюдательного совета и гендиректор ДОМ.РФ, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу госкомпании.

Между тем, эксперты, опрошенные изданием, считают, что Говорун усилит работу Фонда защиты прав дольщиков с регионами.

Фонд был создан правительством в 2017 году. Он гарантирует защиту дольщиков при банкротстве застройщиков – покупатели жилья в этом случае получат либо денежные компенсации, либо квартиры, которые достроит новый застройщик на деньги, выплаченные прежним застройщиков в Фонд в виде компенсаций.

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