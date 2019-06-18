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У россиян хотят изымать землю за нарушение пожарной безопасности

18 июня 2019 г. 1149

У россиян могут принудительно изымать земельные участки, если их владельцы нарушили пожарную безопасность. С соответствующим предложением выступило Минэкономразвития РФ.

Проект федерального закона опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Законопроектом предлагается внести изменения в закон "О пожарной безопасности".

Если поправки будут внесены, власти смогут через суд изымать участки у собственников, которые не устранили нарушения в течение шести месяцев после получения предписания. Перечень нарушений пожарной безопасности устанавливается перечнем правительства России. Исключение составят ипотечные участки или земли банкрота.

Участки, находящиеся в частной собственности, будут продавать на публичных торгах, начальной ценой станет рыночная стоимость. Средства, вырученные от продажи, выплатят собственнику, но из денег вычтут расходы на проведение кадастровых работ, торгов и работ по оценке рыночной стоимости земли.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что на покос травы, защиту участка от зарастания и уборку мусора много времени и денег не требуется.

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