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Украшение для интерьера: россияне торгуют монтажной пеной за полмиллиона

16 сентября 2019 г. 303
Фото: © shutterstock.com

Житель Барнаула пытается продать кусок монтажной пены за 550 тысяч рублей. Он считает, что его товар станет прекрасным украшение стола дома или в офисе.

Объявление размещено на сайте Avito. Продавец отмечает, что кусок пены, который, по его мнению, напоминает голову Годзиллы, может стать и "прекрасным подарком для искушенных коллекционеров". Впрочем, к торгу продавец готов, но "в рамках разумного".

Фото: © Avito.ru

Ранее еще один житель Барнаула также пытался продать кусок монтажной пены за полмиллиона – тогда фигура напоминала дракона. Продавец уверял, что "дракон" украсит интерьер коттеджа или квартиры, пишет Tomsk.ru. Удалось ли ему продать пену, не уточняется.

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