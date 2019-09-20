Top.Mail.Ru
ГлавнаяФинансыУправляющую компанию оштрафовали за слишком медленный ремонт

Управляющую компанию оштрафовали за слишком медленный ремонт

20 сентября 2019 г. 260
Фото: © shutterstock.com

Управляющая компания из Челябинска выплатит крупный штраф за слишком долгий ремонт крыши дома.

Жильцы верхних этажей страдали от протекающей крыши 2 года, их квартиры периодически затапливало. Сроки проведения ремонтных работ управляющая компания не соблюдала.

Прокурорская проверка выявила грубое нарушение жилищного законодательства при содержании общего имущества собственников помещения. Мировой судья привлек нерадивую УК к административной ответственности и оштрафовал на 200 тысяч рублей, сообщает челябинское агентство новостей Dоступ1.

Теги:

© 2019 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2019 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.

render('/layouts/_poll');?> render('/layouts/_sendpulse');?>