Услуги ЖКХ в 2020 году подорожают в среднем на 4%

Плата за услуги ЖКХ в следующем году в среднем по России вырастет на 4%, сообщили в ФАС. Однако в каждом регионе цены будут расти по-разному.

Практику двукратного повышения тарифов использовать не будут - по распоряжению правительства индексация будет произведена во втором полугодии.

Больше всего тарифы увеличатся в Чеченской Республике - на 6,5%, с самый низкий индекс предусмотрен для жителей Ненецкого автономного округа — 2,4%, пишут "Известия" со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

В Москве услуги ЖКХ подорожают в среднем на 5%, в Петербурге – на 3,8%.