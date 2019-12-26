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Услуги ЖКХ в 2020 году подорожают в среднем на 4%

26 декабря 2019 г. 187
Фото: © shutterstock.com

Плата за услуги ЖКХ в следующем году в среднем по России вырастет на 4%, сообщили в ФАС. Однако в каждом регионе цены будут расти по-разному.

Практику двукратного повышения тарифов использовать не будут - по распоряжению правительства индексация будет произведена во втором полугодии.

Больше всего тарифы увеличатся в Чеченской Республике  - на 6,5%, с самый низкий индекс предусмотрен для жителей Ненецкого автономного округа — 2,4%, пишут "Известия" со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

В Москве услуги ЖКХ подорожают в среднем на 5%, в Петербурге – на 3,8%.

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