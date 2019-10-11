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В десяти российских регионах могут ввести льготную ипотеку

11 октября 2019 г. 463
Фото: © shutterstock.com

В десяти наиболее проблемных регионах России могут ввести программы по предоставлению льготной ипотеки, заявил вице-премьер Виталий Мутко.

Этот механизм в числе прочих рассматривали на совещании по подготовке программ социально-экономического развития отдельных субъектов РФ. Впрочем, решение не окончательное, сказали "Интерфаксу" в пресс-службе вице-премьера.

Ранее Мутко заявил, что правительство собирается в течение 5 лет выделить порядка 100 миллиардов рублей для дополнительного финансирования регионов с наиболее низким уровнем социально-экономического развития.

Мутко считает, что снижение ипотечной ставки в среднем на 1 процентный пункт способно повысить платежеспособный спрос на жилье на 25-30%.

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