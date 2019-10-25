В Госдуме предложили упростить переход на выгодную ипотеку с маткапиталом

Сейчас семьи сталкиваются с трудностями при переоформлении имеющейся ипотеки на более выгодные условия.

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая разработала законопроект, который позволит упростить российским семьям переход на более выгодную ипотеку с использованием материнского капитала.

"Сейчас к семьям, вложившим материнский капитал в обычную ипотеку, при переходе на льготную предъявляют требования, связанные с получением документов в органах опеки и попечительства, по выделению реальной доли, что практически невозможно в условиях ещё непостроенного жилья", - отметила Ирина Яровая, чьи слова приводятся на сайте "Единой России".

Также, по ее словам, препятствиям для перехода на льготную ипотеку стала позиция банков по оценке материального состояния семей. Так, на момент оформления дорогой ипотеки банки заключают договор, а при рождении ребенка и переходе на льготную ипотеку перерасчитывают совокупный доход семьи и признают ее неплатежеспособной.

По этому вопросу парламентарии уже ведут работу с ЦБ. Также в ближайшее время должна появиться брошюра, где в понятной и доступной форме рассказываться о программе льготной ипотеки. "Мною разработан законопроект, который защищает права семьи и снимает необоснованные обременения. Концептуально данный подход поддержан министерством финансов и Центробанком. В ближайшее время законопроект будет внесен в Госдуму", - добавила она.

В России сейчас действует ряд мер, которые направлены на поддержку семей. Среди них - материнский капитал, льготная ипотека под 6%, ипотека для дальневосточников под 2%, выплата в 450 тысяч за третьего ребенка на погашение ипотеки.