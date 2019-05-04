ГлавнаяФинансы В Индии снесут студию Раджа Капура, чтобы построить элитное жилье

В Индии снесут студию Раджа Капура, чтобы построить элитное жилье

4 мая 2019 г. 772
Фото: © shutterstock.com

Семья популярного индийского актера Раджа Капура продала территорию студии, основанной в Мумбаи более 70 лет назад.

Новым владельцем студии станет компания, торгующая недвижимостью. Постройки, сильно пострадавшие при пожаре в 2017 году, снесут, а на освободившихся площадях построят элитный жилой комплекс.

Решение о продаже семья приняла еще в прошлом году, и оно разочаровало индийскую общественность – ранее шли разговоры о создании на территории студии музея, посвященного "Золотому веку Болливуда", сообщает ТАСС.

Однако пожар 2017 года полностью уничтожил павильон, где были сняты фильмы, ставшие классикой индийского кино. В огне были утеряны декорации, костюмы и другие потенциальные экспонаты.

Новые владельцы участка помимо жилого комплекса собираются построить и торговые центр. Они пообещали, что сохранят память об актере – не исключено, что эмблемой нового ЖК станет эмблема студии Капуров.

Теги:

© 2019 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2019 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.

Куда отправитесь на майские праздники?
Пройти опрос
Спасибо за участие в опросе!
render('/layouts/_sendpulse');*/?>