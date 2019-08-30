В итальянском отеле вынесли сейф с деньгами и паспортами туристов

Туристы из США лишились всех денег, банковских карт и документов, остановившись в одном из отелей Рима.

Воры вынесли из номера сейф целиком. Помимо 1,5 тысячи евро наличными, карт и документов, им достался еще мобильный телефон.

Кража произошла, пока американцы гуляли по Риму. Семейная пара планировала отправиться в круиз, но после случившегося им пришлось остаться в Италии – компания отказалась пускать на борт лайнера пассажиров без паспортов, передает РИА Новости.

Сейчас туристы восстанавливают документы, чтобы вернуться в США.