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В Казахстане появится специальная ипотека для женщин

21 ноября 2019 г. 303
фото: shutterstock.com

Первоначальный взнос для женщин в рамках новой программы составит 15-20%, тогда как для остальных - 50%. 

 

Льготную ипотечную программу для женщин планируют запустить в ближайшее время в Казахстане, передает Sputnik Казахстан. Воспользоваться ипотекой смогут представительницы прекрасного пола с низким доходом.

Первоначальный взнос для женщин в рамках новой программы составит 15-20%. Чтобы получить кредит по стандартным рыночным условиям, нужно накопить 50% от стоимости жилья.

Займы будут выдаваться для покупки как первичного, так и вторичного жилья. Максимальная сумма - 30 миллионов тенге (примерно 5 млн рублей). Ставка по займу пока неизвестна. Максимальная ставка по займам в Жилстройсбербанке (который запускает программу) составляет 8,5%. Доступными кредитами планируют обеспечить около четырех тысяч женщин.

 

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