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В ломбарде можно будет заплатить за телефон и снять квартиру

31 июля 2019 г. 539
Фото: SabOlga/Shutterstock.com

О сроках принятия нового закона пока ничего неизвестно.

В правительство поступил на рассмотрение законопроект, наделяющий отечественные ломбарды расширенными функциями. О нем рассказывает «Российская газета».

Теперь, придя в ломбард, можно будет заплатить за услуги ЖКХ, мобильную связь или оплатить штрафы. Иметь с собой деньги при этом будет вовсе необязательно: в ломбард можно будет принести ценную вещь, сдать ее в залог, а полученными средствами расплатиться. В том случае, если законопроект будет принят, ломбарды должны будут заключить ряд соглашений – и с банками, и с организациями, получающими деньги, например, поставщиками услуг.

Кроме того, ломбарды могут начать сдавать квартиры. Речь идет о жилой недвижимости, собственники которой получили деньги под залог квартиры, но расплатиться не смогли.

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