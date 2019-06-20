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В Минстрое опровергли информацию о пересчете нормативов отопления

20 июня 2019 г. 331
Фото: © shutterstock.com

В Минстрое заявили, что информация об изменении нормативов отопления в зависимости от этажности не соответствует действительности.

Ранее "Парламентская газета" со ссылкой на члена комитета Госдумы РФ по энергетике Бориса Гладких сообщила, что в России планируют изменить нормативы отопления – плата будет зависеть от этажности.

В Минстрое категорически опровергли эту информацию, сообщает ТАСС. "Положений, которые позволяют устанавливать разные нормативы в одном доме, нет", - подчеркнули в ведомства.

В министерстве отметили, что в целях выравнивания условий предоставления ЖКУ потребителям регионы до 1 января 2020 года должны установить единые нормативы на отопление для жилых помещений. "Действительно предусмотрена дифференциация (установление различных величин) по этажности и типу домов. Но принятие таких решений по установлению нормативов проводится с полной оценкой влияния на величину платежа граждан (с учетом установленных ограничений индексов изменения платы). На сегодня никаких изменений подходов к установлению нормативов Минстрой не планирует", - подчеркнули в пресс-службе Минстроя.

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