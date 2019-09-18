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В Минстрое рассказали о возвращении турецких фирм на строительный рынок России

18 сентября 2019 г. 247
фото: shutterstock.com

Доля турецких строительных компаний, работающих в России, вернулась к прежним показателям. 

Турецкие компании, которые работали на строительном рынке России, вернулись назад после возобновления отношений между странами, сообщил журналистам глава Минстроя РФ Владимир Якушев.

"Доля турецких компаний, работающих в России, возобновилась после восстановления отношений. Было затухание – часть компаний приостанавливала свою деятельность. По факту сейчас произошло восстановление – те компании, которые приостановили свою работу, сейчас ее возобновили. Глобальной активизации не произошло, но восстановление – да", - сказал глава Минстроя РФ.

Отношения между странами ухудшились в ноябре 2015 года. Тогда турецкий истребитель сбил в Сирии российский бомбардировщик Су-24. Президент РФ ввел специальные экономические меры в отношении Турции, среди которых — запрет для российских работодателей с 1 января 2016 года нанимать работников из числа граждан Турции, а также запрет на работу для турецких фирм, включая строительные, на российском рынке и ряд других мер. Позже  российские власти подготовили список из 53 турецких компаний, которым было разрешено работать на территории РФ, список в дальнейшем был расширен до 60 компаний.

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