В Москве на рынке ипотеки продолжается падение

Количество ипотечных сделок в сентябре упало на 5% относительно августа. В последний месяц лета было зафиксировано снижение на 15%.

Москвичи в сентябре заключили около 6,6 тысяч ипотечных сделок, это на 5% меньше, чем в августе, и на 14% ниже показателей прошлого года (7,7 тыс сделок), сообщили в столичном управлении Росреестра.

Ранее сообщалось, что количество ипотечных сделок в Москве в августе упало на 15%. Последний раз такое снижение наблюдалось в 2015 году. В последний месяц лета москвичи оформили около семи тысяч ипотечных кредитов. Это на 13% меньше показателей июля. В годовом выражении количество жилищных кредитов уменьшилось на 15%.

Объем выданной ипотеки в третьем квартале почти повторяет динамику второго: 21,6 и 21,9 тыс соответственно. В то же время по отношению к третьему кварталу прошлого года снижение составило 12%, тогда было зарегистрировано 24,6 тыс ипотек. Всего за девять месяцев текущего года оформлено 64 тыс ипотечных кредитов, что на 2% превышает аналогичный показатель прошлого года.

Динамика выдачи ипотеки начиная с мая повторяет линию прошлого года: планомерный рост в июне, резкий взлет в июле и снижение в августе и сентябре, поясняет руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

Отчасти влияние на рынок ипотеки оказало постепенное снижение ключевой ставки в третьем квартале. Анонсированное Центробанком дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики с возможным пересмотром ключевой ставки до конца текущего года отразится на секторе ипотечного кредитования.

В начале октября российские банки массово опустили ставки по ипотеке. Массовое снижение ипотечных ставок стало ожидаемым на фоне понижения ключевой ставки Центробанком. Напомним, что в начале сентября регулятор (третий раз с начала лета) опустил ключевую ставку на 0,25 п.п. до 7%. Последний раз на таком уровне она была весной 2014 года.