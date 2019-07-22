ГлавнаяФинансыВ Москве продают участок по 6 миллионов за сотку

В Москве продают участок по 6 миллионов за сотку

22 июля 2019 г. 431
Фото: © shutterstock.com

 В центре Москвы на продажу выставлен земельный участок – владелец хочет продать его за 229 миллионов рублей.

Площадь участка в Пресненском районе составляет 38 соток, то есть одна сотка стоит 6 миллионов рублей, пишет Лента.ру со ссылкой на ЦИАН.  Жилье на земле построить нельзя – только производственное или административное здание.

Рядом расположены станции метро "Улица 1905 года" и "Белорусская", а также крупный жилой комплекс.

Это предложение – единственный участок в центре Москвы в открытой продаже.

Теги:

© 2019 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2019 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.

render('/layouts/_poll');?> render('/layouts/_sendpulse');?>