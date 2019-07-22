В Москве продают участок по 6 миллионов за сотку

В центре Москвы на продажу выставлен земельный участок – владелец хочет продать его за 229 миллионов рублей.

Площадь участка в Пресненском районе составляет 38 соток, то есть одна сотка стоит 6 миллионов рублей, пишет Лента.ру со ссылкой на ЦИАН. Жилье на земле построить нельзя – только производственное или административное здание.

Рядом расположены станции метро "Улица 1905 года" и "Белорусская", а также крупный жилой комплекс.

Это предложение – единственный участок в центре Москвы в открытой продаже.