В Москве за полгода построили почти столько же офисов, сколько за весь 2018 год

Объем ввода офисов в Москве в первом полугодии 2019 года составил 113 тыс кв м, это почти в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает международная консалтинговая компания Khight Frank.

"Объем ввода офисной площади за этот период составил 113 тыс кв м, превысив почти в три раза показатели аналогичного периода прошлого года и практически сравнявшись с совокупным годовым показателем 2018 года (125 тыс кв м)", - говорится в исследовании. К примеру, в первом полугодии был построен бизнес-центр Sky House на Мытной улице, РТС Селигерская» вблизи Дмитровского шоссе и Global Key на Садово-Сухаревской улице.

Таким образом, совокупный объем предложения офисов на московском рынке по итогам первого полугодия составил 16,5 млн кв м, из которых 4,33 млн кв м относятся к классу А, а 12,17 млн кв м – к классу В. С начала 2019 года общий объем предложения увеличился на 0,7%.

Арендные ставки в свою очередь продолжили рост в пределах 1-2%, а уровень вакантности имеет тенденцию снижения (до 12% в офисах класса А и 7,9% – класса В).

В целом, столичный рынок офисной недвижимости в последний год претерпевает положительные изменения и стремится к балансу спроса и предложения, говорит директор недвижимости Knight Frank Константин Лосюков.

Многие арендаторы, ранее рассматривавшие премиальные центральные районы (Белорусский субрынок, Павелецкий субрынок и прочие) или Москва-Сити, но не заключившие договоры из-за высоких ставок, теперь обратили внимание на более удаленные локации в зоне от ТТК до МКАД. Интерес к офисам в этих районах будет стимулировать рост ставок аренды, заключает эксперт.