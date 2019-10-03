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В Москве закрывается одно из старейших агентств недвижимости

3 октября 2019 г. 333
Фото: © shutterstock.com

В Москве одно из старейших агентств элитной недвижимости. Консалтинговая компания Blackwood была создана еще в 1991 году.

Основной владелец компании потерял к ней интерес, из-за чего агентство начало терять клиентам и нести убытки, пишут "Ведомости". В 2018 году чистый убыток компании составил 30,6 миллиона рублей.

Участники рынка говорят, что закрытие агентства было ожидаемым – компания находилась в сложном финансовом положении не первый год. Эксперты подчеркивают, что основной актив таких компаний – профессиональный менеджмент. После ухода менеджера, сделавшего Blackwood одним из лидеров рынка, руководство не смогло найти человека, способного сохранить эти позиции.

С момента основания агентство Blackwood продало более 10 миллионов квадратных метров жилья.

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