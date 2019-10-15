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В отделениях Сбербанка будет продаваться кофе

15 октября 2019 г. 922
Фото: © shutterstock.com

Сбербанк начнет продавать в своих отделениях кофе. Сначала это произойдет в крупных и средних городах, а потом распрстранится на все российские филиалы.

Формат торговли банк в настоящее время обсуждает сразу с несколькими сетями кофеен, рассказал РИА Новости первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Он добавил, что формат был опробован в нескольких отделениях в Москве и Петербурге и показал успешный результат.

Купить кофе в Сбербанке можно будет уже в 2020 году. Цена чашки будет конкурентоспособной, заверили в банке.

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