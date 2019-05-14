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В Петербурге продается один из крупнейших мясоперерабатывающих заводов

14 мая 2019 г. 186
фото: shutterstock.com

Завод может быть интересен профессиональным инвесторам в недвижимость, считают эксперты.

Кронштадтский мясоперерабатывающий завод выставлен на продажу, сообщает международная компания Knight Frank. Эксклюзивным брокером сделки выступает компания Knight Frank St Petersburg.

Объект является полностью автономным пищевым предприятием. Сейчас помещения завода частично сданы в аренду. Якорный арендатор - компания, которая занимается мясопереработкой.

Общая площадь шести нежилых зданий составляет 23,3 тыс кв м, площадь земельных участков – 3,2 гектар. На территории завода можно размещать объекты производственного, транспортно-логистического, складского назначения, инженерной инфраструктуры с включением объектов общественно-деловой застройки, связанных с обслуживанием данной зоны. Кроме того, совместно с заводом предлагается к продаже более 200 единиц различного оборудования, в основном связанного с мясопереработкой. В данный момент это крупнейший пищевой завод, предлагаемый к продаже в Санкт-Петербурге.

По мнению руководителя отдела складской и индустриальной недвижимости Knight Frank St Petersburg Ильи Князева, покупка завода будет интересна, в первую очередь, компаниям занимающимся производством пищевой продукции, а также инвесторам для сдачи объекта в аренду.

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