В Подмосковье изменятся платежки за ЖКУ

В новых квитанциях будет представлена расшифровка отчета за обращение с твердыми коммунальными отходами исходя из тарифа, установленного для регионального оператора. Для желающих самостоятельно проверить, как производится расчет, нужную информацию выделят красным шрифтом, сообщил министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин в эфире телеканала "360".

Он уточнил, что в квитанциях будет указана формула расчета – по мнению властей, так будет удобно для всех. "Пару месяцев обкатаем, посмотрим на обратную реакцию", - добавил министр.

Раздельный сбор мусора в Подмосковье ввели с 1 января 2019 года. Установкой контейнеров для мусора, который можно перерабатывать, занимаются региональные операторы. В связи с этим в единых платежных документах появилась отдельная коммунальная строка "обращение с ТКО".