В пользу собственника: кадастровую оценку недвижимости в России хотят проводить по-новому

Любое исправление стоимости теперь будет в пользу собственника недвижимости. Глава организаций, оценивающих кадастровую стоимость, будет нести персональную ответственность за качество проведенной работы.

Накануне правительство РФ одобрило законопроект об изменении процедуры определения кадастровой стоимости недвижимости. Сообщили в пресс-службе Росреестра, который участвовал в разработке поправок. Документ направлен на сохранение принципа экономической обоснованности кадастровой стоимости, отметил премьер-министр Дмитрий Медведев.

"Чтобы не допускать ситуаций, когда кадастровая стоимость превышает рыночную и люди вынуждены идти в суд – оспаривать ошибки оценщиков или, того хуже, какие-то умышленные действия, манипулирование оценкой", - заявил он.

Кадастровая стоимость недвижимости – это стоимость, установленная в процессе государственной кадастровой оценки. Кадастровая стоимость объекта недвижимости не является константой: она может изменяться, так как ее расчет основан на широком спектре характеристик объекта недвижимости – это его технические параметры, местоположение, развитость инфраструктуры, наличие коммуникаций и так далее. Соответственно, изменение каких-либо характеристик объекта влияет на его кадастровую стоимость.

В законопроекте применен принцип "любое исправление – в пользу правообладателя". Предполагается, что теперь любые ошибки при кадастровой оценки будут рассматриваться в пользу владельца недвижимости. Документ должен решить проблему ошибок при определении кадастровой стоимости.

"Если в результате исправления ошибки стоимость уменьшилась, такая стоимость применяется ретроспективно – с даты применения ошибочной стоимости, а если стоимость увеличилась – с нового налогового периода. Если ошибка является системной, она исправляется без дополнительных заявлений в отношении всех объектов недвижимости", - пояснила руководитель Росреестра Виктория Абрамченко.

Кроме того, планируется, начиная с 2022 года, установить единый для всех регионов цикл оценки и единую дату оценки - раз в четыре года. Для городов федерального значения - раз в два года по их решению. Предлагается также изменить механизм внесудебного установления кадастровой стоимости: то есть предусмотреть "переход от приема заявлений в комиссиях по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости, фактически не несущих ответственность за принимаемые ими решения, к их рассмотрению в бюджетных учреждениях субъектов".

Помимо этого, руководителям организаций, оценивающих кадастровую стоимость, установят персональную ответственность за качество работы. Изменение результатов стоимости до их утверждения будет возможно только после публичного рассмотрения. Эта процедура станет более прозрачной, подчеркнул Дмитрий Медведев.

Ранее эксперты рассказывали, как изменить кадастровую стоимость недвижимости.