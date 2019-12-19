В Росреестре объяснили, как работает защита добросовестных приобретателей жилья

Граждане, купившие жилье у мошенников, основываясь на информации из госреестра, законодательно признаются добросовестными покупателями. Это исключит возможность изъятия у них жилья.

Закон, который ранее принял президент РФ Владимир Путин, вступит в силу с 1 января 2020 года. В Росреестре пояснили, каким образом он защитит покупателей.

Закон фактически закрепляет презумпцию добросовестного приобретателя. Если гражданин полагался на сведения из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), жилья он не лишится, сообщила глава Росреестра Виктория Абрамченко.

Если по иску госоргана или муниципалитета изымается имущество, но суд признает человека добросовестным приобретателем, государство возвращает ему полную стоимость квартиры. Раньше компенсации составляла не более 1 миллиона рублей – на эти деньги новое жилье купить было нельзя.

Если с момента госрегистрации прав на недвижимое имущество прошло три года, суд будет отказывать в истребовании в собственность государства жилья у добросовестного приобретателя.

Новый механизм распространится также на собственников недвижимости, которые получили жилье в порядке дарения или наследования.