В Росреестре рассказали, как дачникам избежать штрафа

В Росреестре рассказали "Российской газете", что всю информацию о результатах обследований территорий, в том числе и сделанную при помощи беспилотных летательных аппаратов, размещают у себя на сайте.

Санкции к нарушителям автоматически после обследования дронами не применяются, пояснили в ведомстве. Выявив признаки нарушения, Росреестр может провести внеплановую проверку, по результатам которой выносит соответствующие постановления. Так что у дачников и других владельцев земельных участков есть время, чтобы исправить нарушения и избежать штрафа.