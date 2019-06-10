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В Росреестре рассказали, как дачникам избежать штрафа

10 июня 2019 г. 402
Фото: © shutterstock.com

Нарушения земельного законодательства, которые сфотографировали дроны, можно проверить на сайте Росреестра.

В Росреестре рассказали "Российской газете", что всю информацию о результатах обследований территорий, в том числе и сделанную при помощи беспилотных летательных аппаратов, размещают у себя на сайте.

Санкции к нарушителям автоматически после обследования дронами не применяются, пояснили в ведомстве. Выявив признаки нарушения, Росреестр может провести внеплановую проверку, по результатам которой выносит соответствующие постановления. Так что у дачников и других владельцев земельных участков есть время, чтобы исправить нарушения и избежать штрафа.

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